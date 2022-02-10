Федишин вимкнули світло, а у Полякової впала стеля: житлово-комунальні епопеї зірок

Нерідко знаменитості стикаються з неприємними побутовими моментами.

Після концертів та червоних доріжок артисти поспішають додому.

Втім, замість яскравих софітів там на них, як виявляється, часто чекають і неприємні побутові моменти. Пропонуємо пригадати житлово-комунальні епопеї, від яких знаменитостей не врятував навіть зірковий статус. Про це йдеться у програмі ЖВЛ.

Ірина Федишин

Ірина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn

У співачки Ірини Федишин часу на байдикування немає. Після концертів, коли вже доїжджає до рідної домівки, артистка вмикає в собі господиню й хапається створювати не черговий хіт, а борщ. Господиня Ірина й справді вправна. Та все ж є те, до чого не завжди вчасно доходять руки – платіжки за житлово-комунальні послуги. Одного разу через борг їй відключили світло.

"З тим трошки проблема, бо я нечасто там щось вираховую. Батько мій за це зі мною дуже свариться, каже: "Як такими можна бути неорганізованими". У нас просто зникло світло вдома. І ми подумали, що нам щось там… якби щось згоріло. Викликали електрика, пів ночі розбиралися. А потім нам пояснили, що у вас тут борг, і ми прийшли відключили світло. Тому мені соромно такі речі розповідати", – поділилася зірка.

Повністю знеструмленою оселя сімейства Федишин залишалася тоді кілька діб, бо під'єднати будинок до електромережі виявилося не так просто. Рятувалися тоді як могли – гасових ламп, щоправда, не палили. Зв'язок із благами цивілізації тримали через сусідів.

"Ми попросили сусідів: "Дайте нам, будь ласка, трохи світла, щоб ми хоча б телефони зарядили!" – пригадала зірка.

Сусідці за доброту сім'я віддячила. Але щоб наступного разу, крім електроенергії, не довелося позичати в неї ще й воду, Ірина передала свої платіжки на контроль банку.

Олена Шоптенко

Олена Шоптенко / instagram.com/alena_shoptenko

Зірка "Танців зірками" Олена Шоптенко оплачувати комунальні не забуває. Проте якось теж втрапила в комунальну халепу. Квартиру її батьків затопило і сценічні костюми танцівниці були зіпсовані.

"Я вже майже не жила з батьками, але дуже багато моїх речей і мої, у тому числі, танцювальні костюми, вони зберігалися в шафі, у моїй дитячій кімнаті. І якось з поверху зверху нас затопило. І мої костюми всі були просто зіпсовані. Я пішла розбиратися перше із сусідами, чому так вийшло. Вони мене, зрозуміло, послали до ЖЕКу. Я почала якось з'ясовувати із ЖЕКом і що з цим робити, тому що це костюми, які дуже багато коштують", – пригадала зірка.

Та ні з роз'ясненнями, ні з відшкодуваннями до Олени ніхто не поспішав. Тому артистка вирішила подавати до суду. Втім, їй нічого не вдалося: "Навіть юрист сказав: "Вибач, Олено, але такі питання треба вирішувати якось наодинці із сусідами чи із ЖЕКом, тому що ми нічого не можемо зробити".

Оля Полякова

Оля Полякова / instagram.com/polyakovamusic

Якщо Олену Шоптенко топили лише раз, то в столичній квартирі співачки Олі Полякової зі стелі текло вже кілька років. Врятувати стелю в зірковій квартирі могла б житлово-експлуатаційна контора. Та артистка зізналася, ЖЕК, як-то кажуть, і не почухався щось зробити. І поки зірка боролася з ЖЕКом, стеля в її квартирі взимку 2021-го впала.

Співачка бідкалася, що така халепа з нею сталася навіть попри те, що вона щомісяця за свій комунальний комфорт сплачує чималеньку суму – близько 35 тисяч гривень. Ремонтувати понівечену стелю виявилося ще дорожче. Адже крім ремонту у власній квартирі, Полякова взялася самотужки лагодити ще й дах у будинку.

Лоліта Мілявська

Лоліта Мілявська / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Конфлікт співачки Лоліти Мілявської зі спілкою співвласників багатоквартирного будинку, де вона мешкає, кілька років тому смакували всі таблоїди. Елітною квартирою просто в центрі Москви артистка була задоволена. Аж поки разом із платіжками за компослуги, які, до речі, регулярно сплачувала, не почала отримувати сповіщення про потребу сплати чималих сум членських внесків до тієї самої спілки, до якої не вступала. Платити артистка вперто відмовлялася. Як наслідок, їй нарахували понад триста тисяч рублів боргу. А згодом співачка отримала повістку до суду – спілка співвласників житла вимагала стягнути з неї зазначену суму та ще 150 тисяч супутніх судових витрат. Але виплачувати Лоліті нічого не довелося, бо суд ухвалив рішення на її користь.

Житлово-комунальні епопеї зірок: чому родина Ірини Федишин позичала електроенергію в сусідів

Повні випуски ЖВЛ дивіться на 1+1 video.

Читайте також: