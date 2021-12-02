Майже оголений Ектор Хіменес-Браво розповів про секс утрьох

Кухар розповів, як ставиться до експериментів у ліжку.

Відомий колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво відверто поділився думками щодо експериментів у ліжку.

Зокрема зірка поміркував про секс утрьох. На сторінці в Instagram Ектор розмістив світлину, на якій без одягу позує у ліжку, а поруч з ним лежать двоє дівчат, щоправда, видно лише їхні ноги.

instagram.com/hectorjimenezbravo

Хіменес-Браво зізнався, що у його досвіді було дуже багато пропозицій від дівчат. Кухар розповів, що українські жінки знають, чого хочуть і беруть це. Однак знаменитість це радше відштовхує.

"Для мене дуже важливо бути мисливцем і самостійно добиватися дівчину, а не коли вона вже одразу на все готова і сама ініціює. Знаєте, як кажуть, дівчина має "здатися" чоловіку, підіграти йому. Адже процес знайомства, флірт – це гра", - зазначив Хіменес-Браво.

За словами Ектора, жінка має дати чоловіку пограти в цю гру, відчути інтригу, домогтися її:

"Не дають пограти в цю саму гру, і одразу вбивають всю інтригу. Особливо коли вип'ють, що дуже не люблю. Так мені пропонували секс утрьох, пропонували позбавити невинності, просили відвезти в аеропорт і зробити все, що завгодно, пропонували купити путівку і зробити все що завгодно, секс-вечірки, оргії, навіть пропонували гроші за секс", - перерахував кухар.

Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Проте, як зазначив Хіменес-Браво, для нього дуже важливі почуття та зв'язок між партнерами:

"Не просто секс, а знати людину, намагатися догодити, знайти всі ключі до неї, знайти загальний ритм. Ось тоді відбувається найкращий зв'язок – коли ви кохаєте, і товаришуєте, і хочете одне одного", - поділився своїми принципами Ектор.

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