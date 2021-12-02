В Одеській області на трасі знайшли мертвого чоловіка

В Одеській області на трасі знайшли мертвого чоловіка

У поліції почали розшукувати причетних до події.

В Одеській області на трасі водій автомобіля збив на смерть чоловіка і зник з місця ДТП.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Тіло невідомого чоловіка виявили на трасі Київ – Одеса, поблизу села Холодна Балка. Зазначається, що на тілі чоловіка були травми, характерні для отриманих в результаті наїзду автомобіля.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, особу загиблого та людей, які можуть бути причетні до аварії.

Лікарі борються за життя 5-річного хлопчика, який постраждав в ДТП у Кривому Розі

Нагадаємо, що у Харкові на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської водій позашляховика Land Cruiser збив двох 13-річних підлітків, які переходили дорогу.

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