В Одеській області на дорозі знайшли мертву жінку

В Одеській області на дорозі знайшли мертву жінку

Водій, який збив жінку, втік з місця аварії.

На дорозі в селі Бринівка виявили 57-річну місцеву жительку без ознак життя з травмами, характерними для дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Зі слів співмешканця загиблої, щойно жінка вийшла з двору, як він почув, що поряд загальмував схожий на вантажівку транспортний засіб, а потім поїхав геть.

На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Розшукується водій, причетний до аварії.

Нагадаємо, що у Харкові на пішохідному переході на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської водій позашляховика Land Cruiser збив двох 13-річних підлітків, які переходили дорогу.

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