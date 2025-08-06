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MONATIK вперше показав обличчя наймолодшого 7-місячного сина
MONATIK понад пів року тому втретє став батьком. Хоч синочка артист і показував, але його обличчя приховував від сторонніх очей.
Український співак MONATIK, він же Дмитро Монатік, вперше показав обличчя наймолодшого сина.
Артист втретє став батьком у грудні 2024 року. Від того часу виконавець встиг розсекретити ім'я хлопчика, якого назвали Леоном, а також показати фото з ним. Щоправда, співак та його дружина Ірина все ж таки тримали подалі обличчя третьої дитини від сторонніх очей.
А це ж нарешті Дмитро Монатік зробив виняток. Артист поділився серією світлин, на яких і засвітив обличчя вже доволі підрослого Леона. Виконавець тримав хлопчика на руках, а той, своєю чергою, солодко притулився до плеча тата.
Також MONATIK опублікував фото й зі старшими синами. Артист разом із Данилом та Платоном зробив селфі в ліфті. На знімку діти співака були зображені в кумедних образах.
Зазначимо, Дмитро та Ірина Монатіки є багатодітними батьками. Подружжя виховує трьох синів. Старший Платон народився 2015 року, середній Данило – 2018-го, а молодший Леон – 2024-го.
Нагадаємо, нещодавно MONATIK влаштував фурор в "Українському домі". Редакція сайту ТСН.ua побувала на концерті артиста та пропонує подивитися, яким був захід.