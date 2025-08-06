Кабмін призначив Цивінського керівником БЕБ: чому це важливо

Олександр Цивінський офіційно став керівником Бюро економічної безпеки / © скриншот з відео

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Переможець конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки України (БЕБ) Олександр Цивінський пройшов поліграф і 6 серпня уряд призначив його на посаду очільника органу. Раніше Цивінський був керівником підрозділу детективів у Національному антикорупційному бюро (НАБУ).

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Цивінський у коментарі «РБК-Україна» сказав, що пройшов перевірку на поліграфі, і повідомив, що результати має надати Кабінет міністрів.

Реклама

Згодом Свириденко поінформувала, що 6 червня уряд ухвалив рішення призначити Цивінського директором БЕБ.

«Після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа — немає застережень щодо його кандидатури», — зазначила прем’єрка.

Вона заявила про очікування на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між БЕБ та українськими підприємцями.

«Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави», — резюмувала Свириденко.

Реклама

Чим важливе призначення керівника БЕБ?

Зауважимо, Цивінський ще в червні став переможцем конкурсу на керівника БЕБ, але уряд довго не призначав його на посаду. Дедлайн призначення минув ще 31 липня. Якби Кабмін не призначив очільника Бюро, це могло б заблокувати черговий транш для України від Міжнародного валютного фонду, зашкодити процесу євроінтеграції та отриманню фінансової допомоги від ЄС у межах програми Ukraine Facility. Один із траншів цієї програми вже було урізано через невиконання плану реформ.

БЕБ було створене 2021 року для посилення економічної безпеки України та зменшення тиску на бізнес. Воно замінило податкову міліцію, а також економічні підрозділи СБУ та Нацполіції. Важливою метою БЕБ була незалежність від політичного впливу та контроль за міжнародною допомогою.

Однак реалізація цієї реформи від самого початку викликала сумніви. Перший конкурс на посаду голови БЕБ 2021 року відбувся зі скандалом — незалежних кандидатів не допустили, а до обраного керівника були претензії з боку експертів і міжнародних партнерів.

Під тиском західних союзників українська влада погодилася на реформу процедури обрання керівника. Так, 2025 року конкурс виграв детектив НАБУ Олександр Цивінський. Але 9 липня уряд відмовився його призначати, попри встановлений термін — 31 липня.

Реклама

29 липня Єврокомісія офіційно закликала Київ завершити призначення згідно з чинною процедурою. У Брюсселі підкреслили, що це критично важливо для незалежності БЕБ, просування реформи та подальшої євроінтеграції України. Крім того, заповнення цієї посади є однією з умов надання наступного траншу МВФ у межах чотирирічної програми на 15,6 млрд дол., що стартувала 2023 року.

Біографія Олександра Цивінського

Олександр Цивінський — юрист за освітою, родом зі Львівщини, має значний досвід роботи у правоохоронних органах. Свою кар’єру він розпочав 2003 року на посаді слідчого у Галицькому райвідділі міліції, а від 2015 року працював в у НАБУ.

За даними журналістських розслідувань, батько Цивінського служив у Збройних силах СРСР і після розпаду Радянського Союзу залишився в Росії, де, ймовірно, отримує пенсію як колишній військовослужбовець. Сам Цивінський неодноразово публічно підкреслював свою проукраїнську позицію і заявляв, що з батьком не спілкується вже понад 10 років.

У НАБУ Цивінський очолював низку гучних розслідувань. Зокрема, він керував справою щодо колишнього народного депутата Сергія Пашинського, яку пов’язували з активами бізнес-групи Сергія Курченка. Суд визначив заставу у понад 270 млн грн — одну з найвищих в історії Бюро.

Реклама

Інша важлива справа, якою займався Цивінський, стосувалася діяльності злочинного угруповання, пов’язаного з чиновниками київської міської влади та ексдепутатом Київради, бізнесменом Денисом Комарницьким.

Цивінський неодноразово подавався на керівні посади в НАБУ, зокрема на конкурс на посаду директора, однак жодного разу не був обраний.

На момент перемоги в конкурсі на голову БЕБ обіймав посаду керівника Третього підрозділу детективів Другого головного підрозділу НАБУ.