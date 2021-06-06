MONATIK вперше розповів, як пережив смерть батька

Гірку новину артист дізнався перед концертом.

Український мультиартист та продюсер MONATIK, який днями представив документальний фільм про своє життя "Вічно танцююча людина", вперше розповів, як пережив смерть батька.

В інтерв’ю YouTube-каналу DOROTYE артист розповів, що дізнався страшну новину перед концертом. Втім, зірка не скасував виступ.

"Це був найскладніший концерт в моїй пам'яті. Я завжди люблю посидіти з командою, якось налаштуватися перед концертом. А тоді просто сховався і намагався взяти себе в руки. Я пам'ятаю, що сльози не припиняли котитися. Я думав абсолютно про інше. Я згадував дуже багато, його слова. Одна думка, що він завжди хотів приїхати до Києва на концерт трішки заспокоювала, мені здавалося, що він зараз дивиться. І на цих думках я витягнув тоді", – пригадав виконавець.

MONATIK додав, що саме тоді чітко зрозумів, яка нелегка професія артиста. Зірка плакав на сцені, втім, цього не помітили.

"Добре, що багато танцюю. Піт змішався зі сльозами, ніхто нічого не помітив, але це було дуже-дуже важко", – зізнався співак.

Нагадаємо, нещодавно дружина MONATIK замилувала фото з випускного їхніх синів. Хлопчики випустилися з дитячого садочка.

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