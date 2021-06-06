MONATIK впервые рассказал, как пережил смерть отца

Горькую новость артист узнал перед концертом.

Украинский мультиартист и продюсер MONATIK, который на днях представил документальный фильм о своей жизни "Вечно танцующий человек", впервые рассказал, как пережил смерть отца.

В интервью YouTube-канала DOROTYE артист рассказал, что узнал страшную новость перед концертом. Впрочем, звезда не отменил выступление.

"Это был самый сложный концерт в моей памяти. Я всегда люблю посидеть с ребятами, как-то настроиться перед концертом. А тогда просто спрятался и пытался взять себя в руки. Я помню, что слезы не прекращали катится. Я думал абсолютно о другом. Я вспоминал очень многое, его слова. Одна мысль, что он всегда хотел приехать в Киев на концерт немножко успокаивала, мне казалось, что он сейчас смотрит. И на этих мыслях я вытянул тогда", — вспомнил исполнитель.

MONATIK добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

"Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело", — признался певец.

Напомним, недавно жена MONATIK умилила фото с выпускного сыновей. Мальчики выпустились из детского сада.

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