Настя Приходько похрестила крихітного сина та розсекретила хрещених

Артистка ретельно підготувалася до таїнства.
Українська співачка Анастасія Приходько розповіла про свято у її родині.
Так, сьогодні Настя та її чоловік, бізнесмен Олександр похрестили молодшого сина Луку. Про це молода мама розповіла у сторіс своєї сторінки в Instagram. Приходько розмістила знімок, на якому показала й хрещених малюка.
Ними стали не публічні люди. Так, як розповіла у сторіс Настя, хрещеною мамою Луки стала її подруга на ім'я Марія. Про хрещеного батька зірка поки нічого не розповіла.
"Сьогодні у тебе з'явився свій ангел! Ми тебе любимо, наш Лука!" – підписала кадр співачка.
Зазначимо, що для такої важливої події знаменита мама причепурилася. Настя вранці зробила гарний макіяж, зачіску та вбралася в елегантну сукню.
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