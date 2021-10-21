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Настя Приходько похрестила крихітного сина та розсекретила хрещених

Настя Приходько похрестила крихітного сина та розсекретила хрещених

Настя Приходько похрестила крихітного сина та розсекретила хрещених

instagram.com/prykhodko_official

Артистка ретельно підготувалася до таїнства.

Українська співачка Анастасія Приходько розповіла про свято у її родині.

Так, сьогодні Настя та її чоловік, бізнесмен Олександр похрестили молодшого сина Луку. Про це молода мама розповіла у сторіс своєї сторінки в Instagram. Приходько розмістила знімок, на якому показала й хрещених малюка.

Ними стали не публічні люди. Так, як розповіла у сторіс Настя, хрещеною мамою Луки стала її подруга на ім'я Марія. Про хрещеного батька зірка поки нічого не розповіла.

© instagram.com/prykhodko_official
instagram.com/prykhodko_official

"Сьогодні у тебе з'явився свій ангел! Ми тебе любимо, наш Лука!" – підписала кадр співачка.

Зазначимо, що для такої важливої події знаменита мама причепурилася. Настя вранці зробила гарний макіяж, зачіску та вбралася в елегантну сукню.

© instagram.com/prykhodko_official
instagram.com/prykhodko_official

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