Нова кохана Тараса Цимбалюка виявилася ексучасницею реаліті "Холостяк"

Український актор, зірка серіалу "Піймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк поступово розкриває подробиці свого особистого життя.

Як відомо, зараз артист зустрічається з бізнесвумен Світланою Готочкіною. Про стосунки з нею Цимбалюк розповів в інтерв’ю Григорію Решетніку. Своєю чергою, ведучий нагадав актору, що, виявляється, Готочкіна була учасницею четвертого сезону шоу "Холостяк". Втім, Світлана пішла після першої вечірки.

Світлана Готочкіна колись була учасницею проєкту "Холостяк"

Тарас каже, що не дивився випуск за участі коханої. Також Цимбалюк зізнався, що у них з Готочкіною дуже збігаються думки і мрії щодо майбутнього і життєві, і робочі, і кар’єрні. Так само актор мріє про міцну родину.

Пригадав артист і знайомство зі Світланою. Їх познайомила спільна подруга через Instagram. Пара почала переписуватися.

"Найголовніше сталося через три дні, здається. Світлана була в Польщі, ми зідзвонилися по WhatsApp ніхто не очікував нічого від цього дзвінка. Ми проговорили чотири години. У нас настільки стався синхрон по почуттю гумору, нам було цікаво дізнатися одне про одного хоч щось. Світуся дуже ініціативна, в неї є харизма, яка притягує мене особисто", - зізнався Цибмалюк.

Тарас Цимбалюк та Світлана Готочкіна / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Актор розповів, що перший місяць вони з коханою взагалі не бачилися, лише спілкувалися онлайн. І пригадав першу зустріч з Готочкіною:

"Це була дуже цікава зустріч. Так, я бачив її фото, ми зідзвонювались по відео, але в житті вона має трошки інакший вигляд. Це такий момент, хопа, і одне одного починаєте сканувати. Взяти там за руку… якось таке переживання… ми спілкувалися достатньо сміливо дистанційно, і зустрілися такі… в цьому був свій шарм", - розповів Тарас.

Тарас Цимбалюк з дівчиною / Фото: instagram.com/got.sveta

Актор зізнався, що зрозумів, що закохався після першої чотирьох годинної розмови зі Світланою.

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк розповів, чи живуть вони разом з новою обраницею.

Читайте також: