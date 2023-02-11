Дженніфер Лопес висміяла кумедний вираз обличчя чоловіка Бена Аффлека на "Греммі"

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес відреагувала на вираз обличчя її чоловіка, актора Бена Аффлека на премії "Греммі".

При чому зробила вона це, сумістивши корисне з приємним. Так, на сторінці в Instagram Джей Ло запостила трейлер нового фільму Аффлека "Повітря" (Air), де він зіграв режисера та співзасновника Nike Філа Найта.

Стоп кадр трейлера Лопес зробила, де її чоловік зображений з таким самим виразом обличчя, що й на "Греммі". За словами знаменитості, це звичний вигляд її коханого у повсякденному житті: "Щасливе обличчя мого чоловіка" - написала на кадрі виконавиця.

Зазначимо, що Бен Аффлек та його вираз обличчя стають мемами у Мережі. Так, от не лише на "Греммі" зірка відрізнився. Так само він насмішив юзерів блаженною усмішкою під час нещодавньої зустрічі з бойфрендом ексдружини Дженніфер Гарнер, або під час побачень з Джей Ло не приховує, що папараці його дратують.

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