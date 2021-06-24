Олександр Пономарьов з 14-річним сином насолодились відпочинком у басейні

Артист активно проводить час зі своїм нащадком.
Відомий співак, народний артист України Олександр Пономарьов повідомив, що місяць проведе разом з сином Сашком.
Так, музикант на своїй сторінці в Instagram опублікував фото, на якому позував з 14-річним нащадком та зізнався, що дуже радий тому, що буде з сином такий термін.
"Сашко Джуніор цілий місяць буде зі мною! Радію страшенно! Тести здали! Другу вакцину мені сьогодні вкололи! До пригод готові!", - зауважив під знімком артист.
А наразі Олександр вже встиг показати, як активно проводить час з Сашком. На опублікованому фото музикант з нащадком позують у басейні після запливу.
"Сашка Джуніора підстригли! Красунчик! Всім гарного Дня!", - зазначив музикант.
Шанувальники оцінили знімки Пономарьових, відзначивши що обидва красунчики.
- Такий красунчик.... Тато теж!
- Сашко Джуніор красунчик. Гарного відпочинку!
- Дуже схожий на тата. Класні! Гарного відпочинку вам!
Нагадаємо, не так давно Олександр Пономарьов похизувався своїми кулінарними здібностями. Зірка покроково розповів, як приготувати відому страву угорської кухні та записав відео.