Олександр Пономарьов з 14-річним сином насолодились відпочинком у басейні

Артист активно проводить час зі своїм нащадком.

Відомий співак, народний артист України Олександр Пономарьов повідомив, що місяць проведе разом з сином Сашком.

Так, музикант на своїй сторінці в Instagram опублікував фото, на якому позував з 14-річним нащадком та зізнався, що дуже радий тому, що буде з сином такий термін.

instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Сашко Джуніор цілий місяць буде зі мною! Радію страшенно! Тести здали! Другу вакцину мені сьогодні вкололи! До пригод готові!", - зауважив під знімком артист.

А наразі Олександр вже встиг показати, як активно проводить час з Сашком. На опублікованому фото музикант з нащадком позують у басейні після запливу.

instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Сашка Джуніора підстригли! Красунчик! Всім гарного Дня!", - зазначив музикант.

Шанувальники оцінили знімки Пономарьових, відзначивши що обидва красунчики.

Такий красунчик.... Тато теж!

Сашко Джуніор красунчик. Гарного відпочинку!

Дуже схожий на тата. Класні! Гарного відпочинку вам!

Нагадаємо, не так давно Олександр Пономарьов похизувався своїми кулінарними здібностями. Зірка покроково розповів, як приготувати відому страву угорської кухні та записав відео.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання