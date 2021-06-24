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Олександр Пономарьов з 14-річним сином насолодились відпочинком у басейні

Олександр Пономарьов з 14-річним сином насолодились відпочинком у басейні

instagram.com/ponomaryovoleksandr

Артист активно проводить час зі своїм нащадком.

Відомий співак, народний артист України Олександр Пономарьов повідомив, що місяць проведе разом з сином Сашком.

Так, музикант на своїй сторінці в Instagram опублікував фото, на якому позував з 14-річним нащадком та зізнався, що дуже радий тому, що буде з сином такий термін.

© instagram.com/ponomaryovoleksandr
instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Сашко Джуніор цілий місяць буде зі мною! Радію страшенно! Тести здали! Другу вакцину мені сьогодні вкололи! До пригод готові!", - зауважив під знімком артист.

А наразі Олександр вже встиг показати, як активно проводить час з Сашком. На опублікованому фото музикант з нащадком позують у басейні після запливу.

© instagram.com/ponomaryovoleksandr
instagram.com/ponomaryovoleksandr

"Сашка Джуніора підстригли! Красунчик! Всім гарного Дня!", - зазначив музикант.

Шанувальники оцінили знімки Пономарьових, відзначивши що обидва красунчики.

  • Такий красунчик.... Тато теж!
  • Сашко Джуніор красунчик. Гарного відпочинку!
  • Дуже схожий на тата. Класні! Гарного відпочинку вам!

Нагадаємо, не так давно Олександр Пономарьов похизувався своїми кулінарними здібностями. Зірка покроково розповів, як приготувати відому страву угорської кухні та записав відео.