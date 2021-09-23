Ольга Горбачова із вусами Зіброва у труні випустила "передсмертний кліп"

Артистка оригінально попрощалася із шоубізнесом.

Артистка та менторка Ольга Горбачова, яка нещодавно оголосила про завершення кар'єри співачки та телеведучої, випустила прощальний кліп.

Так, знаменитість запрем'єрила "передсмертне відео" на пісню-афірмацію "Вдвойне", де постала в образах Білосніжки та злої чаклунки. У ролику Ольга лежить у труні з яблуками, поки до неї приходять Павло Зібров зі своїми "чарівними" вусами, Анатолій Анатоліч з шоколадним мікрофоном та Степан Казанін з живою водою, аби розбудити.

"Діставайте носові хустки і готуйте водостійку туш, більше Ольга Горбачова не заспіває, не блисне красою струнких ніг і самоіронією", – прокоментувала знаменитість.

Втім, наприкінці кліпу артистка натякає, що Ольга Горбачова завершує кар'єру, втім, замість неї може засяяти нова зірка – NIKA NIKITINA.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк збирає підписи проти концертів російських зірок. Ведучий створив електронну петицію.

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