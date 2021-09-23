Ольга Горбачева с усами Зиброва в гробу выпустила "предсмертный клип"

Артистка оригинально попрощалась с шоу-бизнесом.

Артистка и ментор Ольга Горбачева, которая недавно объявила о завершении карьеры певицы и телеведущей, выпустила прощальный клип.

Так, знаменитость запремьерила "предсмертное видео" на песню-афирмацию "Вдвойне", где предстала в образах Белоснежки и злой колдуньи. В ролике Ольга лежит в гробу с яблоками, пока к ней приходят Павел Зибров со своими "волшебными" усами, Анатолий Анатолич с шоколадным микрофоном и Степан Казанин с живой водой, чтобы разбудить.

"Доставайте носовые платки и готовьте водостойкую тушь, больше Ольга Горбачева не запоет, а не блеснет красотой стройных ног и самоиронией", — прокомментировала знаменитость.

Впрочем, в конце клипа артистка намекает, что Ольга Горбачева завершает карьеру, впрочем, вместо нее может засиять новая звезда — NIKA NIKITINA.

Напомним, Игорь Кондратюк собирает подписи против концертов российских звезд. Ведущий создал электронную петицию.

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