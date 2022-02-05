Ольга Сумська показала себе 14-річною та пригадала дитинство

Зірка показала архівні фото.

Відома українська акторка Ольга Сумська поділилася рідкісними світлинами.

Так, у своєму Instagram артистка опублікувала знімки, на яких зображена ще зовсім юною 14-річною дівчинкою. Ольгу В'ячеславівну майже не впізнати. У неї було чорняве волосся, а також виразні карі очі.

Ольга Сумська в дитинстві / instagram.com/olgasumska

До речі, знімки були зроблені взимку. Акторка пригадала, як тато в дитинстві робив їй ковзанку, а вона потім там каталась на ковзанах.

Ольга Сумська у дитинстві / instagram.com/olgasumska

"Мої 14 років… Запоріжжя… Взимку тато сам заливав ковзанку біля нашого будинку, і ми ганяли на простих хлопчачих ковзанах. Як я тоді мріяла про фігурні. Моє щасливе дитинство", - пригадала Сумська.

Ольга Сумська у дитинстві / instagram.com/olgasumska

Прихильники Ольги В'ячеславівни були здивовані. Вони зазначили, що акторка у дитинстві була справжньою красунею. Її молодша донька неабияк на неї схожа.

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