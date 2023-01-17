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Під час знімань серіалу Netflix вибухнув дрон та серйозно травмував актора

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
573
Час на прочитання
2 хв
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Під час знімань серіалу Netflix вибухнув дрон та серйозно травмував актора

Актор Кай Ко / Фото: instagram.com/kaikaiko

Неприємний інцидент трапився під час знімань серіалу "Агент з небес".

На знімальному майданчику серіалу "Агент з небес", показ якого планується на Netflix, вибухнув дрон та серйозно травмував тайванського актора Кая Ко.

Як пише Variety, неприємний інцидент трапився ще 29 грудня минулого року. Утім, лише цього тижня про це стало відомо. Загалом, дрон мав зняти актора крупним планом. Однак раптом безпілотник вийшов з ладу і вибухнув просто біля Кая.

Очевидці розповіли, що уламки дрона полетіли в актора, завдавши йому серйозних травм обличчя. Знаменитість негайно госпіталізували до лікарні. Як розповів менеджер актора, йому наклали близько 30 швів на обличчя.

Актор Кай Ко / © instagram.com/kaikaiko
Актор Кай Ко / Фото: instagram.com/kaikaiko

Утім, продюсери стрічки у коментарі Variety розповіли іншу версію. Вони визнали, що дійсно сталася надзвичайна ситуація з дроном. Проте, вони запевнили, що безпілотник не вибухав, а на знімальному майданчику дотримувалися всіх правил безпеки.

"Знімання відбувалися з дотриманням правил безпеки. Лопаті гвинта дрона також були захищені захисним шаром, і не було вибуху. Ми глибоко шкодуємо через те, що трапилося з Ко. Каю негайно надали медичну допомогу. Виробнича команда веде розслідування", - йдеться в коментарі.

Актор Кай Ко / © instagram.com/kaikaiko
Актор Кай Ко / Фото: instagram.com/kaikaiko

Тим часом Netflix поки не давав жодних коментарів на запит Variety. Наразі знімання стрічки продовжуються, за винятком тих сцен, де знімається Кай.

Нагадаємо, минулого року під час знімань серіалу від Netflix сталася моторошна аварія. Тоді двоє акторів загинули, а шістьох – госпіталізували до лікарні.

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Дата публікації
Перегляди
573
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