Во время съемок сериала Netflix взорвался дрон и серьезно травмировал актера

Неприятный инцидент произошел во время съемок сериала "Агент с небес".

На съемочной площадке сериала "Агент с небес", показ которого планируется на Netflix, взорвался дрон и серьезно травмировал тайваньского актера Кая Ко.

Как пишет Variety, неприятный инцидент произошел еще 29 декабря прошлого года. Впрочем, об этом только на этой неделе стало известно. В общем, дрон должен был снять актера крупным планом. Однако вдруг беспилотник вышел из строя и взорвался прямо возле Кая.

Очевидцы рассказали, что обломки дрона полетели в актера, нанеся ему серьезные травмы лица. Знаменитость немедленно госпитализировали в больницу. Как рассказал менеджер актера, ему наложили около 30 швов на лицо.

Актер Кай Ко / Фото: instagram.com/kaikaiko

Впрочем, продюсеры фильма в комментарии Variety рассказали другую версию. Они признали, что действительно произошла чрезвычайная ситуация с дроном. Однако они заверили, что беспилотник не взрывался, а на съемочной площадке соблюдали все правила безопасности.

"Съемки происходили с соблюдением правил безопасности. Лопасти винта дрона также были защищены защитным слоем, и не было взрыва. Мы глубоко сожалеем о случившемся с Ко. Каю немедленно оказали медицинскую помощь. Производственная команда ведет расследование", — говорится в комментарии.

Актер Кай Ко / Фото: instagram.com/kaikaiko

Тем временем Netflix пока не давал никаких комментариев по запросу Variety. Съемки ленты продолжаются, за исключением тех сцен, где снимается Кай.

Напомним, в прошлом году во время съемок сериала от Netflix произошла жуткая авария. Тогда два актера погибли, а шестерых – госпитализировали в больницу.

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