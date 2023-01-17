Бритни Спирс впервые прокомментировала скандал в ресторане: "Всем все равно, что со мной"

Американская певица Бритни Спирс впервые прокомментировала скандал в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

В своем фотоблоге артистка сравнила себя с героем одноименного мультфильма "Шрек" и отметила, что таким поведением многих насмешила.

"Я уверена, что вызвала миллиард улыбок, имея вид Шрека в ресторане. Даже мой лучший друг не мог дождаться, чтобы прислать мне это", — написала исполнительница.

Артистка пожаловалась, что общество слишком лицемерно. Бритни добавила, если публично уже говорят о ее "маниакальном поведении", то пусть уже вспоминают все то, что она пережила в прошлом.

Бритни также убеждена, что всем все равно на нее ее.

"Я знаю, что все новости говорят о том, что я была немного пьяна в ресторане... Вроде бы они следят за каждым движением! Я так довольна, что они говорят обо мне, как о маньяке. Так пусть имеют отвагу говорить о всем негативном, что произошло в моем прошлом! Я выглядела ужасно, но были две фотографии, на которых я была нормальной. Во всяком случае, честно говоря, я знаю, что всем все равно то, что со мной", – добавила певица.

Напомним, недавно Бритни Спирс напугала своим поведением в ресторане. Артистка странно себя вела и выкрикивала что-то на весь зал. Певица воздерживалась от комментариев, а вот ее муж, который тоже был с ней в ресторане, но сразу сбежал из заведения, призвал не верить тому, что пишут в СМИ. Между тем, персонал утверждал, что скандал произошел из-за других посетителей, которые начали нагло снимать Спирс на камеру, а ей этого не хотелось.

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