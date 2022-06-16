Після програшу в суді Ембер Герд заявила, що досі кохає Джонні Деппа

Акторка Ембер Герд зробила неочікувану заяву щодо свого ексчоловіка голлівудського актора Джонні Деппа.
Після гучного програшу в суді Ембер дала інтерв'ю Today, чергова частина якого вийшла 15-го червня, в якому заявила, що досі кохає свого колишнього чоловіка.
"Безумовно, я кохаю його. Я кохала його всім серцем і робила все що могла, аби налагодити наші стосунки. І не змогла. У мене зовсім нема до нього негативних почуттів або злості. Знаю, це складно зрозуміти, або легко - якщо ви колись когось кохали", - заявила Герд, пише Hola!
Також акторка додала, що шкодує через те, що могла підняти руку на Деппа. Утім, вона заявила, що робила це лише у відповідь на насильство.
"Я ніколи цього не ініціювала, я відповідала. Коли ти живеш у насильстві, і воно стає нормою – як я казала у своїх свідченнях – ти мусиш адаптуватися", - додала Герд.
Нагадаємо, що Джонні Депп та Ембер Герд одружилися 2015 року. Шлюб тривав лише 15 місяців, а ініціаторкою розлучення стала Ембер. Подробицями особистого життя вона поділилася з британським таблоїдом The Sun. Жінка стверджувала, що Джонні наркоман, жорстокий аб'юзер та тиран. Депп своєю чергою запевняв, що Ембер бреше, та подав позов до суду проти видання The Sun.
У листопаді 2020 року Високий суд Лондона ухвалив, що газета змогла довести правдивість інформації, що містилася у статті, а Депп програв справу.
У квітні 2022 року Депп подав позов до суду проти Герд через статтю для Washington Post, в який Ембер знову розповіла, що Джонні – тиран, а вона жертва домашнього насилля. Цього разу правосуддя стало на сторону актора.
Присяжні визнали акторку Ембер Герд винною у наклепі на Джонні Деппа.
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