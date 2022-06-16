Після програшу в суді Ембер Герд заявила, що досі кохає Джонні Деппа

Акторка Ембер Герд зробила неочікувану заяву щодо свого ексчоловіка голлівудського актора Джонні Деппа.

Після гучного програшу в суді Ембер дала інтерв'ю Today, чергова частина якого вийшла 15-го червня, в якому заявила, що досі кохає свого колишнього чоловіка.

"Безумовно, я кохаю його. Я кохала його всім серцем і робила все що могла, аби налагодити наші стосунки. І не змогла. У мене зовсім нема до нього негативних почуттів або злості. Знаю, це складно зрозуміти, або легко - якщо ви колись когось кохали", - заявила Герд, пише Hola!

Джонні Депп і Ембер Герд / Фото: Getty Images

Також акторка додала, що шкодує через те, що могла підняти руку на Деппа. Утім, вона заявила, що робила це лише у відповідь на насильство.

"Я ніколи цього не ініціювала, я відповідала. Коли ти живеш у насильстві, і воно стає нормою – як я казала у своїх свідченнях – ти мусиш адаптуватися", - додала Герд.

Нагадаємо, що Джонні Депп та Ембер Герд одружилися 2015 року. Шлюб тривав лише 15 місяців, а ініціаторкою розлучення стала Ембер. Подробицями особистого життя вона поділилася з британським таблоїдом The Sun. Жінка стверджувала, що Джонні наркоман, жорстокий аб'юзер та тиран. Депп своєю чергою запевняв, що Ембер бреше, та подав позов до суду проти видання The Sun.

Джонні Депп і Ембер Герд / Фото: Getty Images

У листопаді 2020 року Високий суд Лондона ухвалив, що газета змогла довести правдивість інформації, що містилася у статті, а Депп програв справу.

У квітні 2022 року Депп подав позов до суду проти Герд через статтю для Washington Post, в який Ембер знову розповіла, що Джонні – тиран, а вона жертва домашнього насилля. Цього разу правосуддя стало на сторону актора.

Ембер Герд / Фото: Associated Press

Присяжні визнали акторку Ембер Герд винною у наклепі на Джонні Деппа.

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