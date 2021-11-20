Помер зірка "Моєї прекрасної няні" Валерій Гаркалін

Чоловіку було 67 років.

Помер російський актор та зірка серіалу "Моя прекрасна няня" Валерій Гаркалін.

Про це повідомив Telegram-канал Mash. Чоловіку було лише 67 років. До слова, артиста госпіталізували з коронавірусом до лікарні ще на початку жовтня.

Валерій Гаркалін / kinopoisk.ru

В актора діагностували критичну стадію пневмонії, а також серйозне ураження легень - 75-85%. Гаркаліна ввели у стан штучної коми, аби його організму було легше впоратися з хворобою.

Втім, стан артиста лише погіршувався. Так, у нього почався тромбоз артерій рук.

До слова, хвороба у чоловіка розвивалася на тлі хронічних проблем з серцем.

Валерій Гаркалін / kino-teatr.ru

Нагадаємо, Валерій Гаркалін – відомий російський актор. Він знімався у таких фільмах, як "Ширлі-мирлі", "Конвалія срібляста", "Андерсен. Життя без любові", "Дітки напрокат", та серіалах - "Будинок шкереберть" та "Моя прекрасна няня".

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