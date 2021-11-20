Умер звезда "Моей прекрасной няни" Валерий Гаркалин

Мужчине было 67 лет.

Умер российский актер и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Валерий Гаркалин.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash. Мужчине было всего 67 лет. К слову, артиста госпитализировали с коронавирусом в больницу еще в начале октября.

Валерий Гаркалин / kinopoisk.ru

У актера диагностировали критическую стадию пневмонии, а также серьезное поражение легких – 75-85%. Гаркалина ввели в состояние искусственной комы, чтобы его организму было легче справиться с болезнью.

Впрочем, состояние артиста только ухудшалось. У него начался тромбоз артерий рук.

К слову, болезнь у мужчины развивалась на фоне хронических проблем с сердцем.

Валерий Гаркалин / kino-teatr.ru

Напомним, Валерий Гаркалин – известный российский актер. Он снимался в таких фильмах, как "Ширли-Мырли", "Ландыш серебристый", "Андерсен. Жизнь без любви", "Детки напрокат", и сериалах — "Дом кувырком" и "Моя прекрасная няня".

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