Потап показав свою молоду маму-красуню

Рідна людина репера святкує день народження.

Відомий український продюсер та тренер шоу "Голос країни-12" Потап поділився доволі рідкісною світлиною.

Так, у своєму Instagram артист опублікував знімок, на якому зображені його мама Людмила Анатоліївна та син Андрій.

До слова, рідна людина артиста сьогодні, 9 лютого, святкує свій день народження. Тому з нагоди свята Потап вирішив зворушливо привітати маму.

Мама та син Потапа / instagram.com/realpotap

"Мама та син! З днем народження! Ми з Андрієм тебе дуже любимо!" - привітав маму з днем народження Потап.

До речі, знімок був зроблений у ресторані. Тому, судячи з фото, вони вирішили не влаштовувати гучних вечірок, а відсвяткувати день народження Людмили Анатоліївни у сімейному колі.

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