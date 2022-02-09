Потап показал свою молодую маму-красавицу

Родной человек рэпера празднует день рождения.
Известный украинский продюсер и тренер шоу "Голос країни-12" Потап поделился довольно редким фото.
В своем Instagram артист опубликовал снимок, на котором изображены его мама Людмила Анатольевна и сын Андрей.
К слову, родной человек артиста сегодня, 9 февраля, отмечает свой день рождения. Поэтому по случаю праздника Потап решил трогательно поздравить маму.
"Мама и сын! С днем рождения! Мы с Андреем тебя очень любим!" – поздравил маму с днем рождения Потап.
Кстати, снимок был сделан в ресторане. Поэтому, судя по фото, они решили не устраивать громкие вечеринки, а отпраздновать день рождения Людмилы Анатольевны в семейном кругу.
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