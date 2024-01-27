Російський продюсер "віджав" у Наді Мейхер сторінку в Instagram

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер спантеличила шанувальників.

Зі сторінки артистки в Instagram зникли всі її публікації та опис. Натомість у шапці профілю російською з'явилася інформація, що тепер вона нібито продюсерка, яка заснувала музичний лейбл у Москві.

Сторінка Надії Мейхер в Instagram / Фото: instagram.com/nadyameiher

Згодом на сторінці Мейхер з'явився перший пост, щоправда у ньому йдеться про якогось Алекса і що саме він той продюсер, який відкрив свій лейбл і чомусь про це повідомив у профілі Мейхер. Відповідними скрінами поділився Telegram-канал BespaLOVmedia.

Допис на сторінці Надії Мейхер в Instagram / Фото: BespaLOVmedia

Та, врешті, зі сторінки і цей запис зник. Що насправді відбувається і чому раптом на сторінкою Мейхер у фотоблогу заволодів російський продюсер – незрозуміло.

Втім, сама Надія Мейхер мовчить і ніяк не коментує ситуацію. Зазначимо, що артистка заміжня за російським бізнесменом Михайлом Уржумцевим, від якого має двох дітей. Після повномасштабного вторгнення Уржумцев продовжив будувати свій бізнес у Росії. Де перебуває артистка - невідомо. Раніше ЗМІ писали, що наразі виконавиця живе у Європі.

Зазначимо, що Мейхер, яка є власницею бренду одягу meiherbymeiher, сторінку свого бізнесу веде українською та англійською мовами. Бренд працює на український та європейський ринок. Свою позицію щодо повномасштабного вторгнення РФ до України Надія Мейхер жодного разу не озвучувала.

Сторінка бренду Надії Мейхер / Фото: instagram.com/meiherbymeiher_eu_ua

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