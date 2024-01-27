Российский продюсер "отжал" у Нади Мейхер страницу в Instagram

Экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер озадачила поклонников.

Со страницы артистки в Instagram пропали все ее публикации и описание. Вместо этого в шапке профиля на русском языке появилась информация, что теперь она якобы продюсерша, основавшая музыкальный лейбл в Москве.

Страница Надежды Мейхер в Instagram / Фото: instagram.com/nadyameiher

Вскоре на странице Мейхер появился первый пост, правда в нем говорится о каком-то Алексе и что он тот самый продюсер, который открыл свой лейбл и почему-то об этом сообщил в профиле Мейхер. Соответствующими скринами поделился Telegram-канал BespaLOVmedia.

Пост на странице Надежды Мейхер в Instagram / Фото: BespaLOVmedia

Но, наконец, со страницы и эта запись исчезла. Что на самом деле происходит и почему вдруг страницей Мейхер в фотоблоге завладел российский продюсер – непонятно.

Впрочем, сама Надежда Мэйхер молчит и никак не комментирует ситуацию. Отметим, что артистка замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, от которого имеет двоих детей. После полномасштабного вторжения Уржумцев продолжил строить свой бизнес в России. Где находится артистка – неизвестно. Ранее СМИ писали, что в настоящее время исполнительница живет в Европе.

Отметим, что Мейхер, которая является владелицей бренда одежды meiherbymeiher, страницу своего бизнеса ведет на украинском и английском языках. Бренд работает на украинском и европейском рынке. Свою позицию касательно полномасштабного вторжения РФ в Украину Надежда Мейхер ни разу не озвучивала.

Страница бренда Надежды Мейхер / Фото: instagram.com/meiherbymeiher_eu_ua

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