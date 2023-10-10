Санта Дімопулос поскаржилася на погане самопочуття та показалася із катетером в руці

Співачка Санта Дімопулос поскаржилася шанувальникам на погане самопочуття.

Знаменитість вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками в Instagram-stories та розповіла, що перед своїм від'їздом з України захворіла. Як поділилася Санта, в неї дуже болить горло.

На світлині, яку разом з тим опублікувала зірка, вона показалася на прийомі у лікаря. Санта налякала фанів, показавши катетер в руці. За словами співачки, вона вирішила одразу зробити крапельницю для покращення імунітету, а також зробила косметичні процедури - плазмоліфтинг для обличчя та волосся.

"Перед від'їздом я примудрилася захворіти. Точніше рівно за день до від'їзду у мене починає страшенно боліти горло. Я знаю чому. Весь мій організм противиться від'їзду. Психосоматика як вона є! Забігла до лікаря на ПРП (плазмоліфтинг) обличчя і волосся, а заодно і крапельницю імунітет", - розповіла Дімопулос.

Санта Дімопулос / Фото: instagram.com/santadimopulos

Зазначимо, співачка Оля Полякова також налякала своїх шанувальників величезними синцями на руках від уколів - зірка потрапила до лікарні напередодні важливого виступу.

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