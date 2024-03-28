Сашко Положинський опинився під крапельницею і налякав різним виглядом зіниць

Екслідер гурту "Тартак" Сашко Положинський опинився під крапельницею, чим неабияк налякав своїх прихильників.

Артист у своєму Instagram натякнув, що в нього виникли проблеми зі здоров'ям. Зокрема, він опублікував світлину, на якій було помітно, що йому ставили крапельницю.

Подробиць про свій стан Олександр Положинський не став розповідати, натомість англійською мовою написав: "Я повернуся".

Олександр Положинський / Фото: instagram.com/oleksandrpolozhynskyi

Чимало прихильників одразу ж почали бажати одужання їхньому кумиру. Зокрема, співаку написали, аби він гарно відпочив та набрався сил: "Одужуйте, а то змучені на фото", "швидкого одужання", "здоров'я вам".

Щоправда, деякі підписники співака звернули увагу на розмір його зіниць: на одному оці вона була розширена, а на іншому – звужена. Фани не на жарт перелякалися та запитували у співака, через що це сталося: "Ого, різниця в зіницях – це ефект від того, що капали?", "Що з вами робили, що такі різні зіниці?", "Що з очима?".

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко лежала в лікарні під крапельницею. Знаменитість розповідала, через що їй знадобилася медична допомога.

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