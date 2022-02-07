Схудла Олександра Заріцька підкреслила фігуру тугим рожевим корсетом

Артистка ніяк не натішиться новим формам.

Солістка гурту KAZKA, тренерка "Другого шансу" на "Голосі країни-12" Олександра Заріцька схудла на 35 кілограм.

Артистка приклала для цього багато зусиль, тож тепер з радістю і гордістю демонструє шанувальникам нові форми. Не так давно виконавиця взяла участь у свіжій фотосесії, під час якої постала перед камерами у ніжно-рожевому корсеті.

instagram.com/kazka.band

Також не так давно Заріцька відвідала Ukrainian Fashion Week і завітала на показ своєї подруги, дизайнерки Ельвіри Гасанової. На світську подію Олександра прийшла у піджаку зі сріблястим відливом, та чорній довгій сукні, яку доповнила шкіряними ботфортами.

instagram.com/kazka.band

Вбрання зірки дуже добре підкреслило її нові стрункі форми. Проте не всі шанувальники Заріцької у захваті від того, що вона схудла. Мовляв, "пишкою їй було краще". На це Олександра відповіла: "Я й залишилась пишкою, не переживайте. Кожна людина заслуговує на щастя, правильно?".

Читайте також: