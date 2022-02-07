НАБУ та САП затримали нардепа Сергія Кузьміних

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Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали народного депутата від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Депутата підозрюють в отриманні 558 тис. грн неправомірної вигоди у січні 2022-го. Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Справа у тому, що Кузьміних не з'являвся на виклики правоохоронних органів, нн перебував за місцем проживання і переховування від детективів.

У САП наголошують, що нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. До слова, повідомлення про підозру в хабарництві генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру 31 січня 2022 року.

Щойно #НАБУ і #САП затримали чинного нардепа за підозрою в одержанні 558 тис. грн неправомірної вигоди. Він перебував у розшуку у зв’язку з переховуванням від правоохоронців. Нардепу буде вручено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Про справу тут https://t.co/r1H3HjlZSt pic.twitter.com/1Iwdv8k0op — NAB Ukraine (@nab_ukr) February 7, 2022

Як повідомлялося,