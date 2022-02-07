НАБУ и САП задержали нардепа Сергея Кузьминых

Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали народного депутата от партии "Слуга народа" Сергея Кузьминых.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Депутат подозревается в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды в январе 2022-го. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Дело в том, что Кузьминых не являлся на вызовы правоохранительных органов, он находился по месту жительства и укрывательства от детективов.

В САП подчеркивают, что нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения. К слову, сообщение о подозрении во взяточничестве генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 31 января 2022 года.

Только #НАБУ и #САП задержали действующего нардепа по подозрению в получении 558 тыс. грн неправомерной выгоды. Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения.

О деле здесь https://t.co/r1H3HjlZSt pic.twitter.com/1Iwdv8k0op — NAB Украина (@nab_rus) February 7, 2022

Напомним, 28 января в НАБУ сообщили о разоблачении действующего народного депутата Украины с поличным при получении неправомерной выгоды в размере 558 тыс. грн. По данным правоохранителей, Кузьминых получил средства при содействии в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что для однопартийцев эта новость стала шоком. Сам нардеп после этого инцидента обратился с просьбой временно исключить его из фракции в Верховной Раде с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана в установленном законом порядке.

НАБУ поймало нардепа Сергея Кузьминых на взятке более полумиллиона гривен | Новости Украины

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