Правоохоронці затримали нардепа під час отримання хабаря

Сума хабаря склала 558 тисяч гривень.

У п'ятницю, 28 січня, Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Офіс генпрокурора затримали чинного народного депутата на отриманні хабаря.

"Щойно НАБУ, САП та ОГП викрили чинного народного депутата України на "гарячому", під час одержання неправомірної вигоди у 558 тис. грн. За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області", - повідомили в НАБУ.

Деталі справи пообіцяли розкрити згодом.

Про кого саме йдеться - не повідомляється. ЗМІ пишуть, ніби затриманий - нардеп від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, але офіційних повідомлень чи спростувань щодо цього поки що немає. Сергій Кузьміних також відомий як брат українського "кіборга" - підполковника Олега Кузьміних.

НАБУ

НАБУ

НАБУ

НАБУ впіймало нардепа Сергія Кузьміних на хабарі у понад пів мільйона гривень | Новини України

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