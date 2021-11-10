20 тисяч доларів - і справа виграна: у Чернігові на хабарі спіймали суддю

Служитель Феміди попросив та отримав гроші за те, що виніс рішення в адмінсправі на користь позивача.
На хабарі спіймали суддю Чернігівського окружного адміністративного суду.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, йдеться у випуску ТСН.Ранок 10 листопада.
За її інформацією, служитель Феміди попросив та отримав гроші за те, що виніс рішення в адмінсправі на користь позивача.
Хабар надходив двома траншами. Перший авансом - 7 тисяч доларів. Другий, коли суд виніс рішення, - іще 13 тисяч.
Щойно суддя отримав решту суми, його викрили і затримали прокурори САП та детективи НАБУ.
Зараз вирішується питання щодо оголошення йому підозри.
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