20 тисяч доларів - і справа виграна: у Чернігові на хабарі спіймали суддю

20 тисяч доларів - і справа виграна: у Чернігові на хабарі спіймали суддю

Служитель Феміди попросив та отримав гроші за те, що виніс рішення в адмінсправі на користь позивача.

На хабарі спіймали суддю Чернігівського окружного адміністративного суду.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура, йдеться у випуску ТСН.Ранок 10 листопада.

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За її інформацією, служитель Феміди попросив та отримав гроші за те, що виніс рішення в адмінсправі на користь позивача.

Хабар надходив двома траншами. Перший авансом - 7 тисяч доларів. Другий, коли суд виніс рішення, - іще 13 тисяч.

Щойно суддя отримав решту суми, його викрили і затримали прокурори САП та детективи НАБУ.

Зараз вирішується питання щодо оголошення йому підозри.

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