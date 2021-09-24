Слава Камінська вперше випустила пісню українською мовою

Пісня отримала назву "Подзвони".

Українська співачка Слава Камінська випустила другу композицію у своєму сольному статусі.

Нова пісня артистки отримала назву "Подзвони". Це перший трек, який знаменитість виконує українською мовою.

"Заслухала цю пісню до дірок... Ніколи ще так сильно не хвилювалася, коли чекала на прем’єру пісні. Моя перша пісня українською мовою", - поділилась радісною новиною Слава.

У пісні артистка розповідає про переживання ліричної героїні, яка покінчила з любовним трикутником.

"Героїня намагається відпустити ситуацію, але неспроможна відпустити любов", - поділилась співачка.

Нагадаємо, раніше SLAVIA в сукні з глибоким декольте відверто заспівала про шлюб з Дзідзьо. Артистка випустила пісню під назвою "Любов любов".

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