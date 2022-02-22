Софія Стужук посвітила оголеним бюстом в обіймах нового бойфренда

Блогерка відпочиває з коханим в ОАЕ.

Українська блогерка Софія Стужук продовжує насолоджуватися відпочинком у ОАЕ, куди поїхала з дітьми, подругою, та, як з'ясувалося своїм новим бойфрендом.

На сторінці в Instagram знаменитість розмістила серію знімків, на яких позує в обіймах коханого. На фото Софія постає у білій сукні по фігурі до підлоги, з відвертим вирізом на спині. Коли Стужук обіймала свого обранця, вбрання дещо засвітило її оголений бюст.

instagram.com/sofia_stuzhuk

Софія Стужук з коханим / instagram.com/sofia_stuzhuk

Софія Стужук з коханим / instagram.com/sofia_stuzhuk

"Блогерське серденько ледве витримує не показувати вам найприголомшливішого чоловіка на світі. Але хоча б просто знайте, що він є", - підписала кадри щаслива та закохана Стужук.

Софія Стужук з дітьми / instagram.com/sofia_stuzhuk

Своєю чергою, підписники сторінки блогерки побажали їй щастя та всього найкращого: "Соня розкішна. Хочу так само довіряти хлопцеві, як ти цій сукні", "бажаю насолоджуватися цим почуттям із коханням та повагою. Ви заслуговуєте на щастя так само, як і ваші прекрасні діти", "а рівень довіри до сукні, звичайно, нереально високий", "щастя величезного на все життя".

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