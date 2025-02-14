Соломія Вітвіцька виходить заміж за коханого-військового

Ведуча 1+1 Соломія Вітвіцька оголосила, що виходить заміж вдруге.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Коханий Соломії, військовий Олексій Ситайло, освідчився їй. Сталося це 14 лютого, у День всіх закоханих. Парочка саме насолоджувалася відпочинком у горах на заході України. День святого Валентина Олексій Ситайло вирішив зробити для них незабутнім. Чоловік покликав ведучу заміж, а вона ж, своєю чергою, погодилася.

Соломія Вітвіцька про це повідомила коротеньким роликом. На відео парочка обіймалася та ніжно цілувала одне одного. Знаменитість тримала в руках чималий букет червоних троянд, а Ситайло – маленьку скриньку, де, схоже, й була обручка. Відео Вітвіцька доповнила піснею Світлани Тарабарової – "Я кажу так", завдяки чому й стало зрозуміло, що пара заручилася.

Соломія Вітвіцька заручилася з коханим-військовим

Зазначимо, вперше про стосунки з Олексієм Ситайлом ведуча заговорила восени 2023 року, але обранця не квапилася показувати. Вже 25 лютого 2024-го Соломія Вітвіцька вперше розсекретила коханого. Обранцем знаменитості виявився військовий Олексій Ситайло.

Для Соломії Вітвіцької цей шлюб стане другим. Першим чоловіком ведучої був кліпмейкер Влад Кочатков. Пара прожила в шлюбі від листопада 2013 року до лютого 2021-го. Колишні закохані розлучилися без скандалів та залишилася друзями.

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