"Танці з зірками": що відомо про нову ведучу шоу Іванну Онуфрійчук

"Танці з зірками": що відомо про нову ведучу шоу Іванну Онуфрійчук

Вона декілька разів була ведучою балкону на "Танцях".

Напередодні ввечері у Києві відбулася презентація нового сезону "Танці з зірками", на якій повідомили, що цього разу вести шоу з Юрієм Горбуновим буде нова ведуча.

У новому сезоні нею стала відома модель та акторка Іванна Онуфрійчук. Редакція ТСН підготувала для вас коротку біографію артистки.

Ведуча "Танців" / instagram.com/ivannaonufriichuk

Коротко про нову ведучу

Іванна Онуфрійчук родом з Рахнів-Лісових Вінницької області. Жінка навчалася в Академії митної служби України в Дніпрі. Після того працювала понад рік старшим інспектором митної служби України у службі боротьби з контрабандою на кордоні з Молдовою. З часом перевелась до Міністерства екології до Києва і ще рік працювала в юридичному департаменті.

Окрім роботи в державній установі, Іванна була моделлю. Вона стала обличчям відомих глянців, знімалась у рекламних роликах. Вона також грає на фортепіано та співає, вільно володіє англійською.

Іванна Онуфрійчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

Конкурс краси

У 2013 році Іванна Онуфрійчук здобула звання "Міс Принцеса України–2013" і представляла Україну на міжнародному конкурсі краси "Принцеса світу-2013" у Чехії. Там зірка увійшла до топ-7 Miss Princess of the World, що є досить непоганим та престижним досягненням.

Окрім того, вона здобула титул "Віце-княгиня України", а також перемагала в телешоу "Богиня шопінгу" та "Ікона стилю".

Нова ведуча "Танців з зірками" / instagram.com/ivannaonufriichuk

Кар'єра на телебачені

Після конкурсів краси зірка сконцентрувалася на телевізійній кар'єрі і стала ведучою програми "Без краватки", у якій спілкується з відомими чоловіками країни. Також Онуфрійчук декілька разів була ведучою балкону на "Танцях".

Особисте життя

Влітку 2018-го Іванна познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком. Вона тоді поїхала на іспанський курорт, і Алмаз заговорив із нею, коли обидва бігали в спортзалі на доріжці.

Утім, Іванна ще була у стосунках на відстані, а її новий знайомий – у процесі розлучення з дружиною після семи років шлюбу.

Іванна Онуфрійчук та її коханий / instagram.com/ivannaonufriichuk

Цілий рік вони спілкувалися телефоном як друзі. Але таки спалахнула іскра. Парочка закохалася одне в одного. А пізніше чоловік освідчився Іванні. І ведуча 2021 року вийшла заміж за Алмаза. Розкішне весілля закохані відсвяткували на Мальдівах.

Зазначимо, що вже цієї неділі, 5 вересня, о 21:00 на каналі "1+1" відбудеться прем'єра п'ятого сезону головного танцювального шоу "Танці з зірками".

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