"Танці з зірками": творці шоу оголосили ім'я нової ведучої

У новому сезоні Юрію Горбунову складе компанію інша знаменитість.

Вже цієї неділі, 5 вересня, на каналі "1+1" відбудеться прем'єра п'ятого сезону головного танцювального шоу "Танці з зірками".

Напередодні ввечері у Києві відбулася презентація нового сезону, на якому на присутніх чекало немало сюрпризів. Так, як з'ясувалося, цього разу вести шоу з Юрієм Горбуновим буде не Тіна Кароль.

У новому сезоні ведучою голдруму буде відома модель та акторка Іванна Онуфрійчук. Зазначимо, що минулого сезону Онуфрійчук декілька разів була ведучою балкона, тож певний досвід на "Танцях" вона має.

Нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

Окрім того Іванна від 2018 року веде шоу "Без краватки", де спілкується з відомими чоловіками. Про те, що Онуфрійчук стала новою ведучою "Танців з зірками", вона радісно повідомила у себе в сторіс на сторінці в Instagram.

Нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

"Неймовірна честь стати обличчям голдруму. Я обіцяю, що я не підведу і обіцяю, що паркет і голдрум у цьому сезоні буде не таким, як завжди. І дуже очікую твоє підтримки, Юро", - сказала Онуфрійчук.

Нова ведуча "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

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