Тарасу Тополі – 35: соліст "Антитіл" показав, як на фронті святкує

Сьогодні, 21 червня, день народження святкує лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з початком повномасштабного вторгнення РФ до України у лавах ЗСУ боронить нашу країну на передовій.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя сьогодні святкує 35-річчя.

З цієї нагоди музикант залишив в Instagram допис, у якому розповів, як святкує день народження на фронті. Окрім того, співак зазначив, що сьогодні подвійне свято, адже гурту "Антитіла" виповнюється 14 років.

"Вперше зустрічаємо день народження на передовій під шкварчання рацій (як добре, що вони є). По позиціях працює рашистський танк, міномети. На щастя, за ніч жодного пораненого і вбитого. Проте атмосферка ще та. Дякую всім заздалегідь за привітання і донати на підтримку нашого батальйону. Такі подарунки сьогодні, як ніколи, доречні. Все витрачається на нашу спільну перемогу", - написав Тополя.

Окрім того, він вирішив зробити сюрприз своїм шанувальникам і розіграти між ними власні речі з передової: рукавиці, балістичні окуляри, шолом, штик-ніж:

"Також сьогодні вирішив зробити й вам сюрприз. Сувеніри від мене. Ексклюзивний ексклюзив! Власники цих речей будуть обрані рандомно між всіма, хто надішле донати протягом наступних трьох днів", - повідомив артист.

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