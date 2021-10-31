Тіна Кароль про романтичне відео з Ivan NAVI: "Він добряче заглядав мені у вічі"

Ролик артисти зняли у Львові.
Українська співачка Тіна Кароль та її колега, співак Ivan NAVI нещодавно представили mood video на ремікс пісні "Ангели Все Знають".
Так, ролик вони зняли досить таки романтичний. На ньому Тіна та Іван мило гуляють вулицями Львова. Артист навіть залицявся до співачки. "Світському життю" Кароль розповіла, чому вирішила зняти це відео.
"По-перше, він звернувся та запропонував зняти відео. Я була у Львові та сказала, що я прийду та знімемо. Це дійсно було спонтанно. Відео таке дуже просте. Відео романтичне, але нічого більше", - говорить зірка.
Втім, у деяких шанувальників виконавиці склалось таке враження, ніби між артистами є почуття. Проте, Тіна все заперечує, хоча говорить: "Протягом відео він (ред. - Ivan NAVI) добряче заглядав у вічі. Це точно".
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