Велопрогулянка Берліном: Катя Осадча показала, як провела вікенд

Катя Осадча провела вихідні у Берліні та показала підписникам, чим займалася.

Ведуча опублікувала кілька знімків, а також розповіла чим займалася і з ким там проводила час.

"Зливаюся з Берліном ❤️ коротка, але надихаюча поїздка. Будую плани на майбутнє ‍♀️ і готуюся дивитися сьогодні "Світське життя" о 18:30, зустрічаємось біля телевізорів", — написала Осадча під фото.

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Одягнена Катя у бежеву подовжену куртку та широкі сині джинси, а взута була у білі кросівки. За плечима у Каті рюкзак, волосся зібране у хвіст, а на обличчі традиційно немає макіяжу. Осадча не соромиться з'являтися перед публікою без майкапу і сміливо показує обличчя без косметики.

На інших знімках Катя зазнімкована у джинсах, синьому світшоті та синій куртці на велосипеді. У підписі ведуча пише:

(гортайте фото праворуч)

"Всі обмеження останніх років змусили нас ще більше дорожити можливістю подорожувати. Ми з Іллею були в Берліні наприкінці 2019 року, тоді я подумала, що треба повернутися навесні і влаштувати велику велосипедну прогулянку, повернення зайняло трохи більше часу :) Берлін чудовий і осінь йому пасує. Кілометри не рахувала, але на радощах об'їздила всі улюблені місця, сім годин пролетіли непомітно”, — написала ведуча.

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