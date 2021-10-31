У Туреччині перекинувся автобус із росіянами: дев'ять постраждалих

За попередніми даними, водій автобуса, який віз туристів в аеропорт, заснув.

У турецькій Анталії потрапив у ДТП автобус, в якому перебувало 12 туристів із Російської Федерації.

Про це повідомляє в неділю, 31 жовтня, Telegram-канал Mash, опублікувавши відповідне відео.

За інформацією генерального консульства РФ у Туреччині, внаслідок аварії постраждало дев'ятеро росіян. Серед них є двоє неповнолітніх дітей, стан яких оцінюється як середньої тяжкості.

За попередніми даними дорожньої поліції, водій автобуса не впорався з керуванням. Ймовірно він заснув, після чого некерований автобус перетнув розділову лінію і, вискочивши на зустрічну смугу, перекинувся. Водія затримала поліція.

Нагадаємо, раніше у Туреччині українська парашутистка впала в море під час польоту на параплані.

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