В Туреччині українська парашутистка впала в море під час польоту на параплані (відео)

В Туреччині українська парашутистка впала в море під час польоту на параплані (відео)

Жінка вижила.

У Туреччині українська парашутистка впала в море під час польоту на параплані.

Про це повідомляє турецьке видання Haberler.com.

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Українка брала участь у 21-му Міжнародному фестивалі повітряних ігор Олюденіз, провінція Мугла.

Зазначається, що українка почала політ на параплані з гори Бабадаг, висота якої 1,7 тис. метрів. Під час польоту парашут впав в море. Її врятувала турецька берегова охорона. Дівчину шпиталізували до медзакладу.

Наразі інші деталі інциденту не відомі. Що саме стало причиною аварії, поки не відомо.

Своєю чергою, речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі "Укрінформ" повідомив: стан здоров'я потерпілої задовільний, а загрози її життю немає.

"Консульство України в Анталії терміново зв'язалося з організаторами фестивалю і лікарнею для надання громадянці консульської допомоги. Українські консули стежать за реабілітацією постраждалої українки", - повідомив представник МЗС.

Як повідомлялося, у Туреччині за звинуваченням у "політичному і військовому шпигунстві" заарештували шістьох іноземців, зокрема громадянина України Ігоря Єфрима. Українець разом із росіянами, а також узбеком Анібито готували збройні напади на представників чеченської опозиції.

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