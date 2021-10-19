Період ретроградного Юпітера завершився: що слід робити далі

Директний Юпітер — це 65 днів унікальних можливостей.
19 жовтня Юпітер перестав бути ретроградним і повернувся до нормального руху і перед нами відкриваються 65 днів нових можливостей.
Юпітер акцентує духовні і філософські теми. Це хороший період для вивчення філософії, проведення історичних досліджень і ін. Час підходить для відновлення соціальних і бізнес-проєктів, пов'язаних з темами Юпітера: вища освіта, юридичні питання, благодійність, міжнародні зв'язки, дослідження, релігія і філософія.
Юпітер: астрономія
Юпітер — найбільша планета Сонячної системи, п'ята за віддаленості від Сонця. Поряд з Сатурном, Ураном і Нептуном, Юпітер класифікується як газовий гігант. Володіючи величезним (за нашими мірками) гравітаційним полем, Юпітер час від часу притягує до себе різний космічний «сміття», що борознить простори космосу.
Юпітер: міфологія
Планета була відома людям з глибокої давнини, що знайшло своє відбиття в міфології і релігійних віруваннях різних культур: месопотамської, вавилонської, грецької та інших. Сучасна назва Юпітера походить від імені давньоримського верховного бога-громовержця
Юпітер: астрологія
В астрології Юпітер вважається самою доброю планетою Сонячної системи і має властивість збільшувати і розширювати все, до чого відноситься. Заведено вважати, що він приносить подарунки долі, коли проходить по сприятливому знаку зодіаку, розширює межі нашої духовності і дає успіхи в багатьох починаннях. В астрології Юпітер — "зірка королів".
Юпітер в астрології вважається планетою удачі, щедрості, благородства, оптимізму і успіху. Але це і духовно-філософська планета, яка відповідає за наші життєві принципи та ідеали, світогляд, ставлення з соціумом і наші наміри.
Ретроградний і директний рух
У кожної планети Сонячної системи є два види руху — директно і ретроградний. Перше — це звичайний хід небесного тіла, коли воно рухається у звичному напрямку, по своїй траєкторії, і не намагається "збитися" зі шляху.
Ретроградний рух — це ілюзорний побічний ефект швидкості планети і її близькості до Землі. Коли планета максимально наближається до Землі, здається, що вона рухається назад. Це схоже на те, як Земля вимагає, щоб планета відступила і переосмислила те, що вона робить. Тривалість циклу ретроградності кожної планети різна. Ретроградні планети — це не вроджені прокляття або благословення, тому що ваша вільна воля і намір завжди діють.
Ретроградність — це чисто візуальний ефект, і планети ніколи не сходять зі своїх орбіт.
Директний Юпітер: що потрібно робити
- активно заявляти про себе в соціальному просторі;
- організовувати навчальні програми, які об'єднують людей і спрямовані на обмін досвідом;
- розвивати спілкування з людьми з інших країн;
- вирушати в далекі подорожі;
- ділитися з людьми своєю картиною світу і точкою зору;
- займатися туристичним бізнесом;
- ділитися з людьми своїми напрацьованими талантами;
- займатися оформленням документів і всіма юридичними справами;
- займатися видавничою і рекламною справою;
- застосовувати активно іноземні мови на практиці.
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