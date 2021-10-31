В Турции опрокинулся автобус с россиянами: девять пострадавших

По предварительным данным, водитель автобуса, который вез туристов в аэропорт, заснул.

В турецкой Анталии попал в ДТП автобус, в котором находились 12 туристов из Российской Федерации.

Об этом сообщает в воскресенье, 31 октября, Telegram-канал Mash, опубликовав соответствующее видео.

По информации генерального консульства РФ в Турции, в результате аварии пострадали девять россиян. Среди них двое несовершеннолетних детей, состояние которых оценивается как средней тяжести.

По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением. Вероятно, он заснул, после чего неуправляемый автобус пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся. Водителя задержала полиция.

Напомним, ранее в Турции украинская парашютистка упала в море во время полета на параплане.

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