Експрезидент України назбирав три відра опеньків: фото

Порошенко похвалився хорошим урожаєм грибів.

Колишній президент України, народний депутат Петро Порошенко показав у соцмережі урожай грибів, який було зібрано у неділю, 31 жовтня.

Фото із трьома відрами опеньків, які він назбирав разом із дружиною, політик опублікував на Facebook.

“Черговий грибний день у цьому році не минув даремно. Три відра опеньок — наш врожай лише за сьогодні. Це трохи менше, ніж минулоріч. Але буде чим смакувати цілу зиму”, - зауважив Порошенко у підписі до фото.

На одному з фото експрезидент, стискаючи в руці ніж, стоїть разом із дружиною Мариною на тлі розкішного особняка поряд із грибним урожаєм.

Фото: Facebook / Петро Порошенко

На іншому — дружина Порошенка зафіксована у процесі збору грибів.

Фото: Facebook / Петро Порошенко

Неважко помітити, що опеньки ростуть у траві одразу поруч із брукованою доріжкою, очевидно, на території маєтку політика.

Нагадаємо, раніше Олена Зеленська і Марина Порошенко продемонстрували схожі образи на фестивалі у "Мистецькому Арсеналі".

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