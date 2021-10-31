Экс-президент Украины насобирал три ведра опят: фото

Порошенко похвастался хорошим урожаем грибов.

Бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко показал в соцсети урожай грибов, собранный в воскресенье, 31 октября.

Фото с тремя ведрами опят, которые он насобирал вместе с женой, политик опубликовал на Facebook.

"Очередной грибной день в этом году не прошел зря. Три ведра опят — наш урожай только сегодня. Это немного меньше, чем в прошлом году. Но будет чем смаковать целую зиму”, — заметил Порошенко в подписи на фото.

На одном из фото экс-президент, сжимая в руке нож, стоит вместе с женой Мариной на фоне роскошного особняка рядом с грибным урожаем.

Фото: Facebook/Петр Порошенко

На другом жена Порошенко зафиксирована в процессе сбора грибов.

Фото: Facebook/Петр Порошенко

Нетрудно заметить, что опята растут в траве сразу рядом с мощеной дорожкой, очевидно, на территории имения политика.

Напомним, ранее Елена Зеленская и Марина Порошенко продемонстрировали схожие образы на фестивале в "Художественном Арсенале".

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