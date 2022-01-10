Тоня Матвієнко показала старшу доньку-красуню та обійми з Мірзояном

Артистка поділилася рідкісними фото разом з усією родиною.

Українська співачка Тоня Матвієнко розповіла шанувальникам, як провела новорічні свята.

У ці дні артистка разом з усією своєю родиною насолоджувалася відпочинком в одному з популярних готелів на Західній Україні.

Цікаво, що для святкування Нового року та Різдва родина Матвієнко вбралася у розкішні вишиванки. Так, старша донька Матвієнко Уляна була у сорочці-вишиванці, маленька Ніна доповнила образ віночком, зіркова мама блищала у вишитій сукні, ну а Арсен Мірзоян – у гарній білосніжній вишиванці.

instagram.com/tonya_matvienko

"2022 р. розпочався з казки у гарному готелі. Вдячна кожному за увагу та враження. Я наповнена горами, снігом і піснями (про кутю і кров'яночку мовчу). З Новим роком! Христос народився", - прокоментувала знімки зі свят Тоня.

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

instagram.com/tonya_matvienko

Шанувальники ж не стрималися, аби не зробити компліменти родині: "оце я розумію святкували! З Різдвом вас і всіма прийдешніми святами! Здоров'я, миру і творчого натхнення!", "ох, які ж україночки гарні".

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