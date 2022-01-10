На Житомирщині на мисливця напав дикий кабан: чоловік помер

Подія сталася під час полювання.
На Житомирщині під час полювання загинув чоловік. На мисливця напав дикий кабан.
Про це з посиланням на джерела в поліції повідомляє "Обозреватель".
Подія сталася 9 січня у лісі поряд із селищем Троянів Житомирського району. Там під час полювання дикий кабан напав на чоловіка. Внаслідок чого загинув начальник 1 відділення з проведення спеціальних операцій управління Корпусу оперативно-раптової дії ГУНП області.
Чоловікові було 32 роки. Помер він під час того, як медики надавали йому першу допомогу.
Нагадаємо, що у Києві біля моста Патона помітили чоловіка, який поводився досить дивно. Він біг трасою у самих трусах.
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