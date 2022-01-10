До України йдуть сильні морози: на Маланки може "врізати" до -18 градусів

До України йдуть сильні морози: на Маланки може "врізати" до -18 градусів

Похолодання вже м'яко розпочнеться від 11 січня.

До України йдуть сильні морози. У найближчі дні температура впаде до -18 градусів. У більшості областей буде без опадів.

Про це у своєму Facebook повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

"На Маланки й Василя в Україну прийдуть серйозні морози! Справжні! 12, 13, 14 січня у нічні години температура повітря в більшості наших областей знизиться до -12-18 градусів!" — написала синоптикиня.

Наталя Діденко зазначила,що похолодання вже м'яко розпочнеться від 11 січня.

За словами синоптикині, температура повітря протягом дня вівторка становитиме 2-6 градусів морозу, на Сході від 3 морозу до 2 тепла, у південній частині близько нуля, в Криму до +3+5 градусів. Вітер буде переважно північний, рвучкий, некомфортний.

Сніг можливий завтра у Карпатах та у східних областях. У більшості областей буде без опадів. Внаслідок похолодання на дорогах та тротуарах зміцниться ожеледиця.

Діденко зазначає, що вже впродовж 12-14 січня у нічні години може "врізати" до -12-17 градусів морозу. Далі очікується несуттєве потепління.

"Вже на Василя вдень, 14 січня, та протягом вихідних, 15-16 січня, стовпчики термометрів вирушать угору - знову почнеться чергове потепління до невеликих "мінусів" та відлиги", — написала синоптикиня.

Нагадаємо, Укргідрометцентр також спрогнозував стрімке похолодання від 12 січня. За даними синоптиків, протягом тижня у столиці очікується суттєве похолодання до -15°С градусів.

Читайте також: