В Украину идут сильные морозы: на Маланки может "врезать" до -18 градусов

В Украину идут сильные морозы: на Маланки может "врезать" до -18 градусов

Похолодание уже мягко начнется с 11 января.

В Украину идут сильные морозы. В ближайшие дни температура упадет до -18 градусов. В большинстве областей будет без осадков.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На Маланки и Василия в Украину придут серьезные морозы! Настоящие! 12, 13, 14 января в ночные часы температура воздуха в большинстве наших областей снизится до -12-18 градусов!" — написала синоптик.

Наталья Диденко отметила, что похолодание мягко начнется с 11 января.

По словам синоптика, температура воздуха в день вторника составит 2-6 градусов мороза, на Востоке от 3 мороза до 2 тепла, в южной части около нуля, в Крыму до +3+5 градусов. Ветер будет преимущественно северный, порывистый, некомфортный.

Снег возможен завтра в Карпатах и восточных областях. В большинстве областей будет без осадков. В результате похолодания на дорогах и тротуарах укрепится гололедица.

Диденко отмечает, что уже 12-14 января в ночные часы может "врезать" до -12-17 градусов мороза. Дальше ожидается несущественное потепление.

"Уже на Василия днем, 14 января, и в выходные, 15-16 января, столбики термометров отправятся вверх — снова начнется очередное потепление к небольшим "минусам" и оттепелям", — написала синоптик.

Напомним, Укргидрометцентр также спрогнозировал стремительное похолодание от 12 января. По данным синоптиков, в течение недели в столице ожидается существенное похолодание до -15 градусов.

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